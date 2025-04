Sengun aporta 19 puntos y 14 rebotes que impulsan a Rockets a vencer 106-96 a Warriors

El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun (28), reacciona tras recibir una falta mientras hacía una canasta durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Warriors de Golden State, el domingo 6 de abril de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved