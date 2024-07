Sencillo de Tovar en la 12 le da a Rockies victoria 9-8 sobre Medias Rojas

Ezequiel Tovar, de los Rockies de Colorado, al frente derecho, es felicitado después de conectar un sencillo productor de sus compañeros de equipo en la 12da entrada contra los Medias Rojas de Boston, el lunes 22 de julio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.