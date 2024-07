Sencillo productor de Varsho en la 10ma da la victoria a Azulejos 5-4 sobre Marineros

Vladimir Guerrero Jr., derecha, de los Azulejos de Toronto, se lanza al plato para anotar mientras el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, izquierda, espera por el tiro durante la 10ma entrada del juego de béisbol del domingo 7 de julio de 2024, en Seattle. (AP Foto/Jason Redmond) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved