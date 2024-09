Sencillo de dos carreras de Frazier como emergente lleva a Reales a barrer a Nacionales

El receptor de los Reales de Kansas City, Freddy Fermín (34), Adam Frazier (26) y Bobby Witt Jr., de espalda, celebran después de un juego contra los Nacionales de Washington, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Washington. Los Reales ganaron 7-4. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.