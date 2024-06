Sencillo de dos carreras de Báez en la 10ma ayuda a Tigres a derrotar 8-4 a Medias Rojas

Javier Báez, derecha, de los Tigres de Detroit, anota mientras el receptor de los Medias Rojas de Boston, Connor Wong, observa el campo en un doblete de Carson Kelly en la 10ma entrada del juego de béisbol del domingo 2 de junio de 2024, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.