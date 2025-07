Sencillo decisivo de Kwan en la 8va lleva a los Guardianes a victoria 3-2 sobre los Orioles

Steven Kwan, de los Guardianes de Cleveland, observa su sencillo productor de la carrera decisiva frente al relevista de los Orioles de Baltimore Colin Selby durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 23 de julio de 2025, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.