Semien rompe empate con hit, Rangers se reponen a costoso error de Seager y vencen a Astros, 7-2

Leody Taveras de los Rangers de Texas se roba la segunda base evitando ser tocado por el venezolano de los Astros de Houston José Altuve, ante la mirada del árbitro Scott Barry durante la 6ta entrada del juego de béisbol en Arlington, Texas, el sábado 6 de abril de 2024. (AP Foto/Tony Gutierrez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.