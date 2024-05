Se retira el umpire Ángel Hernández. Demandó sin éxito a Grandes Ligas por discriminación racial

ARCHIVO - El umpire Ángel Hernández observa durante la primera entrada del juego de béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, el 4 de agosto de 2023, en Nueva York. El veterano Hernández, quien demandó sin éxito a las Grandes Ligas por discriminación racial, se retira de inmediato, anunció el lunes 27 de mayo de 2024. (Foto AP/Frank Franklin II, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.