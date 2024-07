Schuemann pega jonrón y produce 4 en la paliza de Atléticos, 13-3 sobre Angelinos

Max Schuemann (12), de los Atléticos de Oakland, celebra después de conectar jonrón de tres carreras, jugada en la que anotaron también Seth Brown (15) y Brett Harris (77) durante la cuarta entrada del juego de béisbol en los Angelinos de Los Ángeles en Oakland, California, el viernes 19 de julio de 2024. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved