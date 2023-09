Scherzer sufre lesión en hombro. El abridor de los Rangers se perderá el resto de la campaña

El gerente general Chris Young informó que una resonancia magnética realizada el miércoles reveló una distensión de bajo grado en el músculo redondo mayor que no requerirá cirugía. Ello ocurrió un día después de que Scherzer abandonó su apertura en Toronto en la sexta entrada.

“En cierto modo casi me sentí aliviado de que no fuera peor. No requiere cirugía”, dijo Scherzer. “Hablando con los médicos, espero tener una recuperación completa”.