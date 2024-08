Scherzer, de Rangers, dice que aún puede lanzar al más alto nivel pese a su más reciente lesión

“He podido salir allá y competir, pero no he estado a tope”, dijo Scherzer luego de la sesión de bullpen, con los Rangers de Texas su primera desde que ingresó a la lista de lesionados de 15 días, hace dos semanas a causa de una fatiga en el hombro. “Cuando he estado compitiendo allá afuera, todavía siento que puedo lanzar al más alto nivel. Aún hay cosas que puedo hacer con la pelota de béisbol con las que puedo lanzar a un nivel alto”.