Scaloni: Messi juega siempre, 'incluso sin estar al 100%'

"El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, estaba para jugar. Y para mañana está para jugar, sin dudas”, afirmó.

Fue la respuesta cuando un reportero le preguntó sobre una hipotética situación en la que se presentara una diferencia de criterio entre el capitán y el técnico. ¿Quién decide si Messi juega o no?

Scaloni se explayó:

“Es una decisión muy franca. Le pregunto, ‘cómo estás’. Si dice, ‘no estoy bien’, bueno juegas los últimos 30”, remarcó.

“Cuando él está en condiciones juega siempre, yo que soy el entrenador nunca tendré dudas. ¿Quién tendría dudas?”, añadió. "Es verdad que a mí eso no me va a pesar nunca, sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas, no cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón, así que eso es indiscutible”.

Messi sufrió una contractura en el pie derecho durante la victoria 1-0 ante Chile el 25 de junio en el MetLife Stadium, justamente el escenario del partido de semifinales contra Canadá. Después de perderse el cierre de la fase de grupos contra Perú en Miami, el delantero de 37 años volvió contra Ecuador el jueves y jugó los 90 minutos en Houston.

Esta es la séptima Copa América de Messi, siempre presente desde que debutó en Venezuela 2007. Ha marcado 13 goles en el torneo, a cuatro del récord del torneo que comparten el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho.

Messi participó en la gestación de los goles con los que Argentina venció 2-0 a Canadá en el partido inaugural hace casi tres semanas. Su tiro de esquina acabó en el cabezazo de Lisandro Martínez para el tanto argentino en el empate 1-1 contra Ecuador en cuartos, choque que la Albiceleste se impuso 4-2 en los penales.

Los canadienses velan armas al enfrentar a los campeones mundiales por segunda vez en el torneo. Tienen presente que Messi desaprovechó varias ocasiones en contragolpes en las que el arquero Maxime Crépeau cortó a tiempo.

“Tenemos que vigilar más cerca de Messi”, dijo Jesse Marsch, el técnico estadounidense de Canadá. “Le dejamos correr más de la cuenta. Cerrarle los espacios es lo principal. Estamos muy orgulloso de nuestro rendimiento (contra ellos), pero sabemos que deberemos prodigarnos más para poder tener una oportunidad”.

Por su parte, Scaloni no prevé un calco del previo partido.

“Sabemos de sus fortalezas”, señaló en alusión a la fortaleza física de un rival que tiene al lateral izquierdo Alphonso Davies como referente y al extremo Jacob Shaffelburg entre las revelaciones del torneo.

“Nosotros pondremos un equipo para contrarrestarlas e intentar hacerle daño”, dijo Scaloni. “En el tema físico, no será posible equiparar a Canadá, pero esperamos llevar el partido para nuestro lado, tratando de hacer daño con la pelota y sin que ellos hagan su juego, que es interesante”.

