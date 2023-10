Santiago 2023: Malestar por butacas vacías. Se disipan dudas sobre Barranquilla

Fanáticos siguen la final single de tenis de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, domingo 29 de octubre, 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La peruana Kimberly García compite en la marcha de 20 kilómetros de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)

Los ciclistas compiten el scratch del omnium de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el martes 24 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)