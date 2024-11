Salah se siente bien en Liverpool a pesar del estancamiento contractual, afirma Slot

El último acuerdo de Salah expira al final de esta temporada y las últimas declaraciones que dio el domingo tras la victoria del Liverpool por 3-2 en Southampton es que estaba decepcionado por no haber recibido una nueva oferta de contrato, diciendo: “Probablemente estoy más fuera que dentro”.

“Hablo con Mo sobre lo que espero de él, como lo hago con todos los demás jugadores, y él está en un buen lugar en este momento. No me distraen sus comentarios y no creo que sus compañeros de equipo lo estén”.