Sabalenka, Swiatek y Keys avanzan a semis en Indian Wells. Alcaraz supera a Cerúndulo

Iga Swiatek devuelve ante Madison Keys en las semifinales del Abierto de Australia, el jueves 23 de enero de 2025. (AP Foto/Vincent Thian) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Aryna Sabalenka devuelve ante Liudmila Samsonova en los cuartos de final del Abierto de Indian Wells, el jueves 13 de marzo de 2025, en Indian Wells, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Carlos Alcaraz celebra tras ganar un juego ante Francisco Cerúndolo en los cuartos de final del Abierto de Indian Wells, el jueves 13 de marzo de 2025, en Indian Wells, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.