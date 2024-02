Sabalenka sucumbe ante Vekic en su debut en Dubái

“Gané el primer set. Quebré para ponerme arriba (en el segundo). Pero no me sentía que iba al frente”, dijo Sabalenka. “Mi nivel fue muy malo hoy. Creo que las condiciones aquí no me ayudan para nada”.

Con un juego agresivo y más precisión en sus golpes, Vekic se llevó los tres siguientes juegos, quebró para ponerse arriba 5-3 y sacó para nivelar el encuentro.

Sabalenka, en su primer partido a tres sets del año, expuso más de la cuenta su segundo saque y Vekic no perdonó. La sexta doble falta de la bielorrusa le dejó 3-0 abajo en el tercero y otro par de doble faltas le hundieron 5-0. Poco después, Vekic ganó su noveno juego seguido y certificó su primera victoria ante una de los dos primeras del ranking desde 2019.

Zheng Qinwen, la china y sexto preclasificada que perdió ante Sabalenka en la última final de Australia, se instaló en los octavos de final con un triunfo 5-7, 6-2, 6-2 sobre la japonesa Nao Hibino.

También avanzaron la checa Marketa Vondrousova (7ma preclasificada), griega Maria Sakkari (8) y la letona Jelena Ostapenko (9) y la ucraniana Elina Svitolina (15).

FUENTE: Associated Press