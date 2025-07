Ryan McMahon impulsa remontada, Yankees vencen 4-3 a Filis y rompen racha de tres derrotas

Cody Bellinger, izquierda, de los Yankees de Nueva York, es puesto out en el plato por el receptor J.T. Realmuto, derecha, de los Filis de Filadelfia, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 27 de julio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Angelina Katsanis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.