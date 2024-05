Rosario pega jonrón de 2 carreras en la séptima y Nacionales vencen 11-8 a Azulejos

El tercera base venezolano de los Nacionales de Washington Ildemaro Vargas (izquierda) celebra junto a su compañero de equipo, el jardinero Jesse Winker, luego de vencer a los Azulejos de Toronto, el domingo 5 de mayo de 2024, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.