Romeo, el otro hijo de David Beckham que sigue sus pasos en el fútbol

View this post on Instagram

Este no es el primer club de Romeo, pues anteriormente ya ha tenido la oportunidad de jugar dentro de las filas de otros equipos. En 2014, Romeo se unió a la academia del Arsenal. Poco después, decidió que el fútbol no era lo suyo y empezó a probar con el tenis. Para apoyar a su hijo en esta nueva faceta, David y Victoria invirtieron en una cancha de tenis de más de 34 mil dólares en su casa en los Cotswolds, en Reino Unido. Pero en 2020, sorprendentemente, Romeo dejó el tenis y volvió al fútbol. En septiembre de 2021, después de cumplir 19 años, Beckham se unió al club Fort Lauderdale CF de la USL League One, filial del club de su padre, el Inter de Miami.