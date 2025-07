Rojos vencen 6-0 a Marlins y dividen serie de 4 juegos

El dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, observa su sencillo de dos carreras para empujar a su compatriota Noelvi Marte y a TJ Friedl, en el juego ante los Marlins de Miami, el jueves 10 de julio de 2025 (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved