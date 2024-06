Rojos superan 13-3 a Rockies con aportación de Benson, Candelario y Stephenson

Will Benson, de los Rojos de Cincinnati, celebra después de llegar a salvo a tercera base con un triple que produjo dos carreras contra el abridor de los Rockies de Colorado, Ryan Feltner, en la cuarta entrada del juego de béisbol el lunes 3 de junio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.