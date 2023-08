Rojos finalmente vencen a Syndergaard de Guardianes por 7-2 y reparten la serie

TJ Friedl (29), de los Rojos de Cincinnati, pasa por tercera base y se enfila a anotar con sencillo de Joey Votto en la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Guardianes de Cleveland, en Cincinnati, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Jeff Dean) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.