Rodgers “lució normal” para entrenador de Jets tras práctica en su intento por regresar

Aaron Rodgers, izquierda, y Zach Wilson, derecha, quarterbacks de los Jets de Nueva York intercambian palabras previo al calentamiento del equipo antes del partido de la NFL en contra de los Giants de Nueva York, el domingo 29 de octubre de 2023, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.