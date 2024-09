Rockies superan 3-2 a Cerveceros con jonrón de 3 carreras de Toglia y seis ponches de Feltner

Michael Toglia (4), de los Rockies de Colorado, festeja con su compañero Nolan Jones (22) en el plato después de conectar cuadrangular de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 6 de sptiembre de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved