Rockies rompen racha de ocho derrotas, vencen 2-1 a Bravos con jonrón de Doyle y mejoran a 5-25

Brenton Doyle, de los Rockies de Colorado, sigue el viaje de la pelota de un cuadrangular solitario frente al abridor de los Bravos de Atlanta, Chris Sale, en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 30 de abril de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.