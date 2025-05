El mánager de los Rockies de Colorado, Bud Black, espera que el lanzador relevista Jake Bird suba al montículo después de retirar al lanzador abridor Chase Dollander en la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el miércoles 30 de abril de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.