Rockies anotan 7 carreras en la octava entrada para vencer 9-8 a Bravos

De izquierda a derecha, el campocorto de los Rockies de Colorado Ezequiel Tovar, el jardinero derecho Jake Cave y el jardinero central Sam Hilliard celebran después de derrotar a los Bravos de Atlanta el domingo 11 de agosto de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.