Ricky Rubio asegura que su carrera en la NBA ha llegado a su fin

ARCHIVO - Foto del 23 de octubre del 2021, Ricky Rubio de los Cavaliers de Cleveland avanza con el balón en el encuentro ante los Hawks de Atlanta. El jueves 4 de enero del 2023, Ricky Rubio anuncia su retiro de la NBA. (AP Foto/Tony Dejak, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.