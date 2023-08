Ricky Rubio anuncia que se tomará un descanso del baloncesto por salud mental

ARCHIVO - Foto del 23 de abril del 2023, el base de los Cavaliers de Cleveland Ricky Rubio mueve el balón frente al base de los Knicks de Nueva York Immanuel Quickley en la serie de primera ronda. El sábado 5 de agosto del 2023, Rubio anuncia que se tomará un descanso por salud mental y no disputará el Mundial con España este mes. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.