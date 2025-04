Rice anota con 2 tiros libres y Arsenal golea 3-0 al Madrid en ida de cuartos de Liga de Campeones

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, aplaude a los seguidores de su equipo tras la derrota ante el Arsenal en un encuentro de la Liga de Campeones, el martes 8 de abril de 2025, en Londres

Declan Rice del Arsenal celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes 8 de abril del 2025.

Vinicius Junior y Kylian Mbappe del Real Madrid reaccionan durante una sesión de entrenamiento en el Estadio Emirates en Londres antes de su duelo de Liga de Campeones ante el Arsenal el lunes 7 de abril del 2025.

Declan Rice del Arsenal celebra tras anotar el segundo gol en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid el martes 8 de abril del 2025.

Declan Rice con sus compañeros del Arsenal durante una sesión de entrenamiento en Sobha Realty Training Center antes de su duelo de Liga de Campeones ante el Real Madrid el lunes 7 de abril del 2025.

A diferencia de esos nombres, Rice no es conocido por su habilidad con los tiros libres —sino hasta ahora. De hecho, nunca había anotado de tiro libre directo en su carrera.

“Lo he hecho en entrenamientos, pero le he dado a la barrera demasiadas veces o los balones pasan sobre el travesaño”, le dijo Rice a Amazon Prime. “Originalmente pensamos en que fuera un centro y luego vi la barrera y la posición del portero. Entonces pensé hacerlo”.

Para colmo, el Madrid perdió al mediocampista clave Eduardo Camavinga, expulsado por una segunda amonestación en los minutos finales y quien se perderá el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu el 16 de abril.

Rice y el extremo del Arsenal Bukayo Saka fueron sustituidos tras sufrir golpes, pero el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, confió en que ninguno padecía una lesión grave en apariencia.

Courtois evitó que el marcador fuera aún mayor con un puñado de atajadas.

“La segunda mitad fue increíble, jugamos a todo gas desde el la banda”, dijo Merino. “Cuando este equipo juega así, la afición nos acompaña”.

Aunque nunca se puede descartar al Madrid en casa, ni siquiera el entrenador Carlo Ancelotti sonaba muy esperanzado en una remontada.

“Si miras el partido de esta noche, no hay posibilidad”, dijo Ancelotti. “Pero en el fútbol todo puede pasar. Tenemos que creer”.

Kylian Mbappé tuvo la mejor oportunidad de gol del Madrid a los 31, cuando Jude Bellingham lo habilitó, pero el tanto fue negado por el portero del Arsenal, David Raya.

Fue el primer encuentro entre estos equipos desde 2006, cuando el Arsenal eliminó al Madrid en los octavos de final. Esa también fue la última vez que el Arsenal estuvo cerca de ganar la competición por primera vez, perdiendo la final ante el Barcelona.

A juzgar por esta actuación, el Arsenal bien podría ser un firme candidato nuevamente este año.

En una de las noches europeas más grandes que el Emirates ha visto —el estadio se inauguró para la temporada 2006-07— el Arsenal ofreció una de sus mejores actuaciones de la temporada contra un equipo que ha ganado la Liga de Campeones seis veces desde 2014.

Y de manera inusitada en esta competición, el Madrid simplemente no tuvo respuesta.

Los 15 veces campeones de Europa parecían conformarse con contraataques en la primera mitad, pero fueron acorralados durante la mayor parte de la segunda.

“En la segunda mitad olvidamos cómo jugar buen fútbol. No diré que fuimos presa del pánico, pero no estábamos cómodos con el balón”, dijo Courtois. "Claramente dos golazos de falta y luego el tercero también, ahí creo que no tuvimos una buena reacción. Creo que el 3-0 todavía es difícil, pero bueno, sabemos que en casa somos fuertes con nuestra gente y tienen que creer en este equipo.

"Desde el primer minuto, nosotros daremos todo para dar la vuelta a este resultado y yo creo que es posible

Y aunque Courtois realizó dos espectaculares atajadas dobles en el partido, no pudo hacer nada ante ninguno de los tiros libres de Rice.

“Puedo tomar la responsabilidad quizás de que en la primera tenía que haber puesto a otro más”, en la barrera, dijo el guardameta. "En las faltas que vi de él, sabía que le pegaba muy bien, pero que entrase con esa comba no lo hacía y aun así había puesto un hombre de más. Pero bueno, ha hecho dos golazos; sobre todo el segundo, creo que no le puede pegar mejor, y es un poco duro".

Rice prefirió no regodearse con sus golazos.

“Esto no me va a distraer ahora porque queda otro partido. ... Pero en unos años realmente me daré cuenta de que lo que hice esta noche fue realmente especial”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press