Reynolds batea un jonrón tardío en victoria 1-0 de Piratas ante Rojos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bryan Reynolds de los Piratas de Pittsburgh conecta un jonrón frente al relevista de los Rojos de Cincinnati Nick Martinez en la octava entrada del juego del 19 de junio del 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

The teams combined for just five hits on a steamy day at PNC Park in which Keller and Hunter Greene dominated.