Renovada defensiva de Chargers genera presión e intercambios de balón en práctica conjunta con Rams

Matthew Stafford, de rojo, quarterback de los Rams de Los Ángeles, corre con el balón durente una práctica conjunta ante los Chargers de Los Ángeles, en The Bolt, en El Segundo, California, el domingo 4 de agosto de 2024. El tackle defensivo de los Chargers Scott Matlock (99) busca presionar a Stafford. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved