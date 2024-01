Removerán asientos del Estadio Metlife para ensanchar la cancha antes del Mundial 2026

ARCHIVO - Foto del 28 de octubre del 2018, vista del Estadio MetLife en un duelo de los Giants de Nueva York ante los Redskins de Washington. FILE - El jueves 4 de enero del 2024 se da a conocer que eliminarán miles de asientos buscando recibir la final de la Copa Mundial de fútbol. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.