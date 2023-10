Relevista Trevor May destroza al dueño de los Atléticos en video anunciado su retiro

ARCHIVO - Foto del 27 de mayo del 2023, el lanzador de los Atléticos de Oakland Trevor May durante el encuentro ante los Astros de Houston El martes 17 de octubre del 2023, May anuncia su retiro y le pide al dueño de los Atléticos John Fisher que venda al equipo. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved