Regreso de LeBron tras la lesión arruinado por el esfuerzo de Bulls que vencen 146-115 a Lakers

El alero de los Bulls de Chicago Matas Buzelis (14) anota una canasta frente al alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James (23) en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el sábado 22 de marzo de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Wally Skalij) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved