Recepción de TD a una mano de Robinson la da a Rams triunfo 26-20 sobre Seahawks en tiempo extra

Demarcus Robinson (15), wide receiver de los Rams de Los Ángeles, atrapa un pase con una mano ante la cobertura del cornerback Riq Woolen, de los Seahawks de Seattle, durante el tiempo extra del partido de la NFL, el domingo 3 de noviembre de 2024, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved