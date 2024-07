Rebeca Andrade, la brasileña que busca defender oro olímpico en salto

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade sonríe durante un entrevista tras un entrenamiento rumbo a los Juegos Olímpicos, el 17 de mayo de 2024, en Río de Janeiro. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade (derecha) durante un entrenamiento rumbo a los Juegos Olímpicos, el 17 de mayo de 2024, en Río de Janeiro. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Andrade se ha negado a responder preguntas sobre la brillante gimnasta estadounidense durante meses.

“No pienso en las demás en absoluto. Si me concentro en lo que hacen, no me concentro en mí”, dijo Andrade a The Associated Press. “Me sometí a muchas cirugías. No puedo darme el lujo de no concentrarme. Incluso cuando escucho música o camino por la calle estoy concentrada”.

A los 20 años, Andrade era favorita de los aficionados por su sonrisa contagiosa. Pero en medio de una serie de lesiones, estaba preocupada sobre su preparación para los Juegos de Tokio.

No estaba segura de emular los logros de su heroína Daiane dos Santos, la primera brasileña en conquistar un oro en un Mundial.

La pandemia obligó a posponer los Juegos Olímpicos un año, y la rodilla de Andrade sanó bien. Se convirtió en la primera brasileña en ganar medallas olímpicas en gimnasia artística; oro en salto y plata en el concurso completo individual. Acumula nueve preseas en mundiales, incluidos tres oros.

“Estoy mucho más madura, como persona y deportista”, dijo Andrade. “Era sólo una niña que tenía algo de experiencia, pero después de Japón continué evolucionando. Y eso me hizo mejor en el gimnasio. Puedo sentir cada evento y quiero estar en él”.

Chico Porath, entrenador de Andrade, está ansioso por ver su duelo ante Biles.

Aunque la estadounidense es una maravilla en el potro, Andrade logró 15,333 puntos con un impresionante salto Cheng en la final de los Panamericanos en Santiago.

“Necesitamos ir con calma. No podemos olvidarnos de la ejecución, ésa es la clave”, explicó Porath. “Rebeca y Simone son amigas y eso hará más divertido mirar la competencia. Tienen un talento extraordinario, y habrá otras supertalentosas ahí también”.

Los planes de Andrade para los Juegos Olímpicos no quedan claros por el momento. Un video compartido el martes con la prensa por la Confederación Brasileña de Gimnasia muestra que la campeona olímpica intentó un Yurshenko o triple giro, que ninguna mujer ha completado con éxito en una competencia.

Ni Andrade ni la confederación brasileña han emitido comentarios sobre el video desde que se difundió.

Si Andrade gana cuatro medallas más en los Juegos, será la deportista brasileña con más laureles olímpicos en ambas ramas. Robert Scheidt y Torben Grael, ambos ya retirados, lograron cinco preseas en vela.

Andrade espera llegar a la cifra histórica de medallas para su país concentrándose en sus actuaciones en las barras asimétricas, uno de los aparatos en los que no es tan fuerte. Figura entre las favoritas al podio en salto y piso, y tiene aspiraciones también en los concursos completos, tanto individual como por equipos.

“Tengo cada medalla que quería tener, pero ir allá para competir con mi equipo sí demuestra lo mucho que quiero estar ahí. Los resultados serán la consecuencia”, dijo Andrade. “Todos quieren ganar medallas. No estoy diciendo que yo no, pero lo principal es que una tenga ese deseo de superarse a sí misma y no sólo de hacer lo que otros quieren”.

FUENTE: Associated Press