Reales dejan tendidos a Padres con elevado de sacrificio de Loftin para imponerse 4-3

Nelson Velázquez, de los Reales de Kansas City, celebra mientras anota la carrera de la victoria con elevado de sacrificio de Nick Loftin durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Padres de San Diego, el domingo 2 de junio de 2024, en Kansas City, Missouri. Los Reales ganaron 4-3. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved