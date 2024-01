Real Madrid se impone 1-0 al Mallorca y cierra en la cima la primera vuelta en España

Antonio Rüdiger (22), del Real Madrid, anota el gol de su equipo con un remate de cabeza durante el partido de La Liga de España entre Real Madrid y Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, el miércoles 3 de enero de 2024. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.