Real Madrid avanza a siguiente fase de Champions por 27mo año consecutivo

Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo D de la Liga de Campeones entre Real Sociedad y Benfica, en el estadio Reala Arena, en San Sebastián, España, el miércoles 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos)

El brasileño Rodrygo, del Real Madrid, festeja luego de anotar el tercer tanto de su equipo ante el Braga en la Liga de Campeones, el miércoles 8 de noviembre de 2023 (AP Foto/Jose Breton)

El argentino Lautaro Martínez festeja luego de anotar por el Inter ante el Salzburgo en un duelo de la Liga de Campeones, el miércoles 8 de noviembre de 2023 (AP Foto/Petr David Josek)