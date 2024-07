Rays se imponen 6-5 ante Yankees, con la ayuda de Palacios, Arozarena, Siri, y Caballero

El panameño de los Rays de Tampa Bay, José Caballero (centro) celebra su cuadrangular con Ben Rortvedt (izquierda), ante la mirada del receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells (derecha), durante el noveno episodio del juego de béisbol en el Yankee Stadium, el 21 de julio de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.