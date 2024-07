El campocorto de los Rays de Tampa Bay, Taylor Walls (izquierda) y el árbitro Edwin Moscoso (centro) observan al dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz llegar antes que Brandon Lowe para un robo de base durante la sexta entrada del juego de béisbol, el domingo 28 de julio de 2024, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Steve Nesius) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved