Rangers y Rays se enfrentan en ronda de comodines tras meses como líderes

Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay celebra su primer jonrón en las Grandes Ligas en la quinta entrada del juego ante los Azulejos de Toronto el domingo primero de octubre del 2023. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

El primera base de los Rangers de Texas Nathaniel Lowe celebra con el tercera base después de que el equipo confirmó su lugar en la postemporada con la victoria ante los Marineros de Seattle el sábado 30 de septiembre del 2023. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.