Rangers vencen 4-2 a Yanquis; Adolis García pega un jonrón

El cubano Adolis García, de los Rangers de Texas, festeja mientras recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras para la ventaja al relevista de los Yanquis de Nueva York, Michael King, en la décima entrada del partido en Nueva York, el viernes 23 de junio de 2023. (AP Foto/John Minchillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.