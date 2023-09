Rangers regresan a la cima del Oeste de la Americana al ganar 8-5 a Marineros y con revés de Astros

Evan Carter, derecha, de los Rangers de Texas, celebra con Jonah Heim, izquierda, y Leody Taveras, quien anotó en su cuadrangular en contra de los Marineros de Seattle durante la segunda entrada del juego de béisbol, en Arlington, Texas, el viernes 22 de septiembre de 2023. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.