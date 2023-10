Rangers regresan a casa y podrían llevarse por primera vez un serie de playoffs en su parque

Adley Rutschman, izquierda, receptor de los Orioles de Baltimore, observa como Mitch Garver, centro, de los Rangers de Texas, celebra mientras cruza el plato después de batear un durante la tercera entrada del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana, el domingo 8 de octubre de 2023, en Baltimore. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved