Rangers logran crucial barrida al derrotar 9-8 a Marineros

Leody Taveras (3), Evan Carter y Mitch Garver, derecha, de los Rangers de Texas, celebran en el plato después del jonrón de dos carreras de Taveras, en el que también anotó Garver en la cuarta entrada, en el juego de béisbol en contra de los Marineros de Seattle, el domingo 24 de septiembre de 2023, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.