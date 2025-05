Rangers llaman a Carter de las Menores mientras Taveras es reclamado por Seattle

Leody Taveras (3) de los Rangers de Texas deja caer un toque de sacrificio frente al receptor de los Atléticos de Oakland, Shea Langeliers (23), y el umpire del plato, James Hoye, durante la tercera entrada de un juego de béisbol el miércoles 30 de abril de 2025, en Arlington, TX. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2025 The Associated Press All Rights Reserved