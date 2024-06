Rangers hilvanan segunda blanqueada al superar 6-0 a Marlins

Adolis García (53), de los Rangers de Texas, se encuentra con Jonah Heim, derecha, después de anotar con un jonrón solitario durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Marlins de Miami, el domingo 2 de junio de 2024, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved