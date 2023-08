Rangers empata 2-2 con el PSV en ida del playoff de Liga de Campeones

Todd Cantwell de los Rangers pelea por el balón frente a Ibrahim Sangare del PSV Eindhoven en el encuentro de playoff para la clasificación a la Liga de Campeones el martes 22 de agosto del 2023. (Andrew Milligan/PA via AP) PA Wire

El capitán del PSV Luuk de Jong anotó con un cabezazo a los 80 minutos —aunque pareció no darse cuenta del contacto— para que el campeón de la Copa Europea en 1988 empatara por segunda vez en el partido.

Rangers se volvió a ir arriba a los 76 minutos, cuando el suplente Rabbi Matondo disparó tras un contraataque. La ventaja duró sólo cuatro minutos antes de que el veterano De Jong anotara.

Otro delantero holandés, Vincent Janssen le dio el triunfo a Antwerp en el primer duelo del equipo en una copa europea desde 1957.

Copenhague protegió la ventaja que obtuvo tras nueve minutos cuando el defensa del Raków, Bogdan Racovițan desvió un centro a su propia portería.

Otros tres duelos de ida se llevarán a cabo el miércoles: Maccabi Haifa vs. Young Boys, Molde vs. Galatasaray y Braga vs. Panathinaikos.

FUENTE: Associated Press